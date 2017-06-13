Задержанного в Москве националиста Мальцева арестовали на 10 суток
Задержанный накануне на несанкционированной акции активист ПАРНАСа националист Вячеслав Мальцев арестован Замоскворецким судом на 10 суток, передает коресспондент «Известий» из зала суда.
«Признать Мальцева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), и назначить ему наказание в виде 10 суток административного ареста», — говорится в решении суда.
Защита ожидала рассмотрения второго дела, но оно в суд не поступило.
Ранее сообщалось, что активист был задержан на улице Балчуг в центре Москвы.