Задержанный накануне на несанкционированной акции активист ПАРНАСа националист Вячеслав Мальцев арестован Замоскворецким судом на 10 суток, передает коресспондент «Известий» из зала суда.

«Признать Мальцева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), и назначить ему наказание в виде 10 суток административного ареста», — говорится в решении суда.

Защита ожидала рассмотрения второго дела, но оно в суд не поступило.

Ранее сообщалось, что активист был задержан на улице Балчуг в центре Москвы.