12-этажный дом в районе Западного Бродвея и Мюррей-стрит (Нью-Йорк, район Трайбека) эвакуирован 13 июня из-за высокого содержания угарного газа и отравления жильцов дымом, сообщает Birmingham Mail.

По данным экстренных служб, которые прибыли на место, высокий уровень СО был зафиксирован из-за неисправной горелки в подвале этого многоквартирного дома. Кроме того, поступает информация о локализованном в доме пожаре.

Сообщается о 34 пострадавших в результате ЧП, которым оказана медпомощь.