В Волгоградской области вынесен приговор студенту, обвиняемому в продаже государственной награды СССР — ордена Отечественной войны II степени. Запрещенная законом торговля осуществлялась через интернет.

18-летний подсудимый проживает в Урюпинском районе. Он разместил в сети объявление о продаже ордена. Награду приобрел неизвестный гражданин за 4 тыс. рублей. Нарушение установила прокуратура в результате интернет-мониторинга, сообщает ресурс novostivolgograda.ru.

Было возбуждено уголовное дело. Студент признал свою вину и получил наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей.