В России необходимо вести надзор за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе рабочего визита в Саратовскую область, передает ТАСС.

«Сейчас в Госдуме прорабатывается инициатива создания так называемого реестра педофилов, которые совершают преступления в отношении половой неприкосновенности», — пояснила она.

По словам детского омбудсмена, реестр нужен для того, чтобы педофилы в дальнейшем не могли трудоустроиться в учреждения, где присутствуют дети, а также имели ряд других ограничений.

«В том числе за ними необходимо вести административный надзор, по крайней мере важно, чтобы они постоянно сопровождались», — отметила Анна Кузнецова.

Она подчеркнула, что введение надзора необходимо из-за того, что в России растет количество подобных преступлений.