Следствие просит продлить до 19 сентября срок ареста экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, который обвиняется в мошенничестве и создании преступной группы в регионе.

Данное ходатайство будет рассмотрено Мосгорсудом завтра, пояснил адвокат бывшего чиновника Вячеслав Леонтьев.

Напомним, что Басманный суд Москвы 20 сентября 2015 года арестовал 15 фигурантов дела об организации преступного мошеннического сообщества в Республике Коми. С санкции суда были арестованы Вячеслав Гайзер, его заместитель Александр Чернов, зампред правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета республики Игорь Ковзель, экс-сенатор от республики Евгений Самойлов и, как их назвало следствие, «финансисты-технологи» Антон Фаерштейн, Василий Моляров, Демьян Москвин, Александр Гольдман, Валерий Веселов, а также Игорь Кудинов, Павел Марущак, Лев Либензон, Наталья Моторина, Михаил Хрузин.

16-й фигурант дела Юрий Бондаренко был взят под домашний арест.

В августе прошлого года один из обвиняемых — гендиректор «Комижилстрой» Антон Фаерштейн умер в московском СИЗО «Матросская Тишина».