Советский футболист Лев Яшин появится в следующей части футбольного симулятора FIFA-2018 в составе сборной легенд. Об этом сообщила компания-разработчик EA Sports на своей странице в Twitter.

Как сообщает телеканал «Звезда», кроме Яшина в симуляторе появятся Тьерри Анри, Роналдо, Пеле и Диего Марадона. Яшин выступал за сборную СССР и за московское «Динамо», в составе которого пять раз становился чемпионом Советского Союза и трижды выигрывал Кубок страны. Он является единственным голкипером в истории мирового футбола, ставшим обладателем «Золотого мяча». Помимо этого, Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.

Diego Maradona, @Pele, @ThierryHenry and Lev Yahsin join @Ronaldo as new ICONS in #FIFA18! More ICONS revealed during the summer. pic.twitter.com/D7N8cybO9m