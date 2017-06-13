Лев Яшин появится в футбольном симуляторе FIFA-2018
Советский футболист Лев Яшин появится в следующей части футбольного симулятора FIFA-2018 в составе сборной легенд. Об этом сообщила компания-разработчик EA Sports на своей странице в Twitter.
Как сообщает телеканал «Звезда», кроме Яшина в симуляторе появятся Тьерри Анри, Роналдо, Пеле и Диего Марадона. Яшин выступал за сборную СССР и за московское «Динамо», в составе которого пять раз становился чемпионом Советского Союза и трижды выигрывал Кубок страны. Он является единственным голкипером в истории мирового футбола, ставшим обладателем «Золотого мяча». Помимо этого, Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.
Maradona. @ThierryHenry. @Pele. Yashin. Meet four more #FUTICONS! #FIFA18 https://t.co/DSrtkQoEY9 pic.twitter.com/slm6CvCQJh— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 12 июня 2017 г.
Diego Maradona, @Pele, @ThierryHenry and Lev Yahsin join @Ronaldo as new ICONS in #FIFA18! More ICONS revealed during the summer. pic.twitter.com/D7N8cybO9m— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 12 июня 2017 г.
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