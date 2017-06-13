В Приморском крае задержаны браконьеры, которые убили беременную самку изюбря и пытались продать ее мясо. Установить личности нарушителей удалось благодаря жителю села Ивановка, который сообщил о гражданине, искавшем транспортное средство для перевозки мяса.

Зная приметы подозреваемого, инспекторы заметили его на мотоцикле с двухколесной телегой, проследили за ним и под видом рыбаков спросили у него дорогу, пишет ИА PrimaMedia. Нарушитель предложил им купить мясо дикого зверя.

В итоге браконьер был задержан с частью туши изюбря и ружьем в руках. Он сообщил, что у него есть подельники. Удалось поймать всю банду. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В это время года охота на изюбря запрещена.