С начала года в российских лесах возникло почти 5 тыс. пожаров. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го их общая площадь сократилась на 62%. Представители «Авиалесоохраны» связывают это с хорошей координацией работы пожарных, лесничеств и других служб, отвечающих за лесные угодья. Однако, по мнению экспертов, немалую роль в уменьшении площадей пожаров сыграла погода.

Сейчас площадь лесных пожаров составляет более 500 тыс. га против 1,37 млн га по данным на июнь 2016 года. Помощь чрезвычайным службам регионов оказывают десантники и парашютисты «Авиалесоохраны» — так называемый федеральный резерв. Их еще называют лесным спецназом.

— Оперативное маневрирование ресурсами с использованием федерального резерва и оказание помощи регионам позволяют на 10–15% повысить своевременность ликвидации пожаров. Быстрое наращивание сил и средств тушения обеспечивает снижение площади пожара на 15–20%, — подсчитали в пресс-службе «Авиалесоохраны».

В этом году федеральный резерв уже помогал властям Забайкальского края, Бурятии, Иркутской и Амурской областей. Было совершено 10 перебросок. Кроме того, под руководством Рослесхоза начал работу Федеральный штаб координации деятельности по тушению лесных пожаров. «Авиалесоохрана» разработала долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах на апрель–сентябрь 2017 года.

По мнению исполнительного директора Российского национального офиса Лесного попечительского совета (FSC) Андрея Птичникова, «Авиалесоохрана» многому научилась на собственных ошибках.

— В прошлом и позапрошлом годах допускались очень большие зоны возгорания. И мне известно, что в этом году пожарные делали упор на максимально быстрое выявление очагов, — отметил эксперт. — Но система в целом недофинансируется, отдельные формирования на уровне субъектов не могут похвастаться успехами.

Председатель Общества добровольных лесных пожарных Василий Аксенов считает причиной улучшения ситуации с пожарами в этом году не координацию служб, а погодные условия.

— В этом году просто лес меньше горит. Взять, к примеру, Карелию. Очагов возгорания было не так много, — сообщил он.

При этом эксперт считает, что статистика госслужб по пожарам может занижаться. Однако в «Авиалесоохране» уверены, что погода несущественно влияет на ситуацию: осадки могут лишь прибить пламя, но не потушить его.