Подвесной мост, на котором находилось более 30 человек, рухнул в реку в эквадорской провинции Манаби.

Как сообщает издание El Comercio, инцидент произошел во время народного праздника в кантоне Тосагуа. 32 человека, в том числе 10 детей, наблюдали с моста за заплывом на самодельных плотах. Из-за перегруза канаты, которые крепили мост, не выдержали и оборвались.

Люди получили незначительные травмы. Местные власти открыли расследование, чтобы выяснить причины произошедшего.