В Германии 15 школьников пострадали во время праздника по случаю выпуска из учебного заведения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.

Инцидент произошел в первой половине дня в минувший понедельник. В немецкой коммуне Бад-Лаэр в земле Нижняя Саксония один из выпускников решил пошутить и поджег дымовую шашку.

По данным полиции, в итоге 15 школьников получили легкие травмы. На место происшествия прибыли спасатели. Начато расследование.