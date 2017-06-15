«Северсталь» зарекомендовала себя как иновационная металлургическая компания: она развивает agile, диджитализацию и продает сталь в интернет-магазине. В интервью «Известиям» генеральный директор управляющей компании «Северсталь» — «Северсталь Менеджмент» — Александр Шевелев рассказал о том, как новые технологии помогают развивать традиционное сырьевое производство.

— Вы возглавляете компанию всего полгода. Можно ли говорить о каких-то достижениях за это время?

— Я начал работу в должности генерального директора «Северсталь Менеджмент» в декабре 2016 года. Передо мной не стояла задача кардинально менять стратегию, потому что она доказала свою эффективность. Ожидания по финансовым показателям 2017 года достаточно оптимистичные. Как минимум, этот год будет не хуже 2016-го. Наши прогнозы и прогнозы отраслевых аналитиков о росте спроса на сталь в пределах 1–1,5% сбываются, мы рассчитываем, что растущий тренд сохранится, и это отразится на финансовых результатах компаний металлургического сектора.

Мы постоянно занимаемся проектами повышения эффективности производства. За последнее время мы развернули множество инициатив, связанных с повышением клиентоориентированности. Есть серьезные изменения в качестве нашей продукции. Мы сформировали специальные команды «решателей», которые позволяют не дожидаться претензий от клиентов, а реагировать на любые замечания, более того, предвосхищать вопросы, связанные с качеством нашей продукции и сервисов.

Мы развернули экспертную сеть, которая охватывает все больше направлений деятельности нашей компании, эффективно используем возможности, которые открывают перед нами новые технологии. Используем новые подходы: такие, как agile, например, инструменты диджитализации. Сегодня у нас больше 10 проектов, связанных с обработкой «больших данных» – и это только начало.

— Ваша компания первой запустила интернет-магазин для продажи стали. Сколько составят продажи по итогам этого года?

— Покупка такой продукции «в несколько кликов» — это новое явление не только для России, но и для мировой металлургической отрасли. Отличие нашего магазина от тех аналогов, которые уже в мире существуют, — в комплексности решения. Наша платформа позволяет покупать широкий спектр продукции как со склада, так и на заказ, просто и быстро оформить все документы, рассчитать цену с учетом всех факторов, в том числе стоимости доставки, и многое другое. Клиент может буквально в 5 кликов выбрать продукцию, увидеть ее стоимость и понять, когда она будет доставлена. Кроме того, уже сейчас он может увидеть, на каком этапе производства находится его заказ.

При этом мы продолжаем расширять функциональность платформы — только за последние месяцы появилась возможность управления консигнационными запасами, участия в аукционах на продажу различной продукции, а также сервис по управлению претензиями. В 2017 году через наш магазин уже размещено около 300 тыс. тонн металлопроката, и мы ожидаем, что в целом за год мы продадим не менее 1 млн тонн с использованием интернет-платформы, а в 2018 году — не менее 3,5 млн тонн, это около половины наших продаж в Россию.

— Не планируете привлекать другие компании для создания общего интернет-магазина?

— Не в настоящее время. Сегодня в мире существуют площадки, которые представляют, сравнивают предложения разных компаний. Но у нас другое решение: там продукт позволяет выбрать лучшее место покупки, а мы предлагаем наиболее полный комплекс услуг: возможность покупки со склада и под заказ, подбор оптимального продукта и его объема, совершение сделки, трекинг заказа. Клиенты могут оставлять замечания, пожелания и быть уверенными, что они будут рассмотрены в кратчайшие сроки. Наша задача на этом этапе — предложить различным категориям потребителей самый лучший сервис как с точки зрения функциональности, так и по удобству использования.

— Ожидаете увеличения количества клиентов в связи с этой новой технологией?

— Да, и это уже происходит. Но все же главная задача — вывести качество обслуживания потребителей на новый уровень.

— Как сейчас в компании проходит процесс импортозамещения?

— Для «Северстали» это двусторонний процесс. Во-первых, мы производим как металлопрокат, так и изделия из него. Например, один из новых продуктов — хладостойкая криогенная сталь для перевозки и хранения СПГ — сжиженного природного газа. Еще производим диффузионно-легированные порошки как сырье для порошковой металлургии, которое, как мы рассчитываем, будет очень востребовано в автомобилестроении, нефтегазовой отрасли. Оно тоже замещает импортные аналоги, причем по характеристикам превосходит многие из них, оставаясь конкурентоспособным по цене. Кроме этого мы производим в рамках импортозамещения сложные канаты, крепежные изделия, и многое другое.

Во-вторых, при размещении заказов на ремонт, реализации инвестиционных проектов мы обязательно стараемся привлекать отечественных производителей. Поскольку у нас сложная технологичная отрасль, мы смотрим прежде всего на качество предложения, а не только на цену. Когда мы видим, что российские аналоги могут конкурировать по качественным характеристикам и цене, естественно, мы принимаем решения в их пользу. В 2016 году целевая работа по поиску и привлечению отечественных производителей позволила сэкономить компании больше 350 млн рублей. В нашем домашнем регионе — Вологодская область — мы активно привлекаем местных производителей, прежде всего средний и малый бизнес. Только в 2016 году «Северсталь» закупила у малого и среднего местного предпринимательства продукции на сумму более 15 млрд рублей.

Почему я говорю конкретно про этот регион? Там у нас есть возможность осуществлять закупки с помощью электронной базы данных, поэтому мы для себя подвели итоги и убедились, что существенную долю товарно-материальных ценностей и услуг мы уже покупаем у локального малого и среднего бизнеса, что позволяет развивать предпринимательскую среду в регионах нашего присутствия.

— Эти проекты вы начали развивать на волне импортозамещения?

— Эти проекты развиваются в компании очень органично, потому что мы видим дополнительный рынок продаж и рынок продаж изделий с высокой добавленной стоимостью, что полностью соответствует нашей стратегии. Нельзя сказать, что объявленная программа импортозамещения нас как-то подстегнула — мы и так этим активно занимались, но это органично совпало с общим курсом на импортозамещение. Мне кажется также, что девальвация национальной валюты в 2014-2015 годах оказала влияние на более активное замещение продуктов, потому что это стало выгоднее нашим потребителям.

А что касается закупок у малого бизнеса в Череповце, то много лет назад мы создали там бизнес-инкубатор, так называемое Агентство городского развития, которое способствовало созданию предпринимательской среды. При грамотных действиях местных властей, которые не мешают бизнесу развиваться, в Вологодской области сегодня низкий уровень безработицы. Люди, которые уходят из «Северстали», потому что программа оптимизации продолжается, находят работу в малом и среднем бизнесе. Это само собой развивающееся явление.

— «Северсталь» недавно продала итальянскую компанию. Не планируется еще каких-то сделок по продаже иностранных активов?

— Сделка с Redaelli — небольшая в масштабах «Северстали». Это никак не связано с отношениями между странами — только бизнес. Компания «Северсталь» получила хорошее предложение, интересное с точки зрения цены. С другой стороны, этот бизнес не является корневым бизнесом компании. Актив достаточно небольшой, синергия с российскими активами либо практически отсутствует, либо она весьма несущественна. Поэтому такое решение было принято. Здесь нет никакой политической подоплеки. Redaelli работала в «Северстали» много лет. Мы за это время сумели реализовать преимущества совместной работы. Это и переключение определенных технологических решений на российские канатные заводы, обучение наших специалистов, выход на европейские рынки с нашим продуктом, развитие дистрибуции канатов под собственным брендом и многое другое.

Зарубежные активы у нас остаются. Это небольшие элементы нашей дистрибьюторской сети «Северсталь-Дистрибуция». Это металлоцентры в Латвии, Польше. Они эффективно работают и органично вписываются в нашу стратегию. По ним никаких решений в ближайшее время не ожидается.

— Может быть, наоборот, для компании интересны иностранные активы?

— «Северсталь» всегда открыта новым возможностям. Если мы видим возможности для компании в приобретении активов, которые будут логично вписываться в нашу стратегию и добавлять стоимость «Северстали», такие сделки готовы рассматривать. В то же время сегодня, в условиях перепроизводства в отрасли, мы не видим смысла в существенном расширении своих мощностей, работаем над эффективностью, а не расширением объемов производства. Поэтому в долгосрочной перспективе таких планов нет.