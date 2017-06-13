В якутском городе Ленске перед судом предстанет бывший бухгалтер школы поселка Турукта. Женщина обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, она похитила из бюджета образовательного учреждения 1,75 млн рублей.

Как отмечает ИА YakutiaMedia, гражданка уже ранее была судима. В 2014–2015 годах злоумышленница, имея доступ к электронной подписи директора школы, составляла платежные поручения о выплате ей завышенной суммы из фонда оплаты труда.

Следователи выяснили, что бухгалтер выплачивала несколько кредитов. Сумма перечислений была выше ее официальной зарплаты. Наложен арест на имущество обвиняемой стоимостью 1,8 млн рублей. Уголовное дело передано в суд.