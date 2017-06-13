Арест начальника лагеря «Парк-отель «Сямозеро» Вадима Виноградова, который обвиняется в гибели 14 детей во время водного похода в июне 2016 года, во вторник продлен Верховным судом Карелии на три месяца.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Виноградову Вадиму Олеговичу на три месяца, всего до 15 месяцев, то есть до 18 сентября 2017 года включительно», — передает слова судьи Александра Зайцева ТАСС.

Ранее Виноградову было предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оставление в опасности».

18 июня 2016 года по вине Виноградова и других сотрудников лагеря в результате шторма два туристических каноэ с 24 детьми перевернулись, в результате чего утонули 14 воспитанников лагеря.