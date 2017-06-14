Латвийские правозащитники вчера обратились в прокуратуру Международного уголовного суда (МУС) с требованием рассмотреть систематические нарушения прав русского населения в Латвии. Речь идет о привлечении к уголовной ответственности высокопоставленных государственных чиновников, которые причастны к дискриминации по национальному признаку на территории страны. Об этом «Известиям» рассказал автор письма. Сам документ (55-страничное обращение) есть в распоряжении "Известий".

В основе обращения правозащитников в МУС — проблема дискриминации русского населения в Латвии на систематической основе. Речь идет о совершенных преступлениях против человечности, определенных Римским статутом (международный договор, учредивший МУС). Сейм Латвии ратифицировал Римский статут в июне 2002 года. Автор письма, сопредседатель объединенного конгресса русских общин, президент Института европейских исследований Александр Гапоненко сообщил «Известиям», что по существующему порядку инициировать возбуждение дела в МУС может страна-участница, Совет Безопасности ООН или прокурор, имеющий конкретные доказательства нарушений. В переданном в прокуратуру МУС документе, по его словам, содержатся сведения о нарушениях прав русского населения на территории Латвии.

— Мы требуем привлечения к ответственности лиц, причастных к дискриминации русских. Речь идет прежде всего о руководстве национал-радикальных партий «Всё Латвии», «Отечество и свобода», «Движение за национальную независимость», а также начальниках полиции безопасности Янисе Рейниексе и Нормунде Межветсе. В ближайшее время мы также начнем кампанию, в ходе которой граждане будут аналогичным способом обращаться в МУС с целью выразить поддержку нашей инициативе, — рассказал Александр Гапоненко.

В латвийском МИДе ситуацию «Известиям» оперативно не прокомментировали.

После провозглашения независимости Латвия взяла курс на «борьбу с русскими» в широком смысле этого слова. Согласно переписи 1989 года, доля русскоязычного населения составляла 42%. На 2016 год русский язык в повседневной жизни используют 35% населения.

В 1990-е годы сотни тысяч русских получили статус неграждан. А в соответствии с законом о государственном языке 1999 года были закрыты передачи на русском языке на принадлежащих государству радиостанциях и телеканалах, установлены квоты вещания на русском, кроме того, из повседневного оборота были выведены русские названия учреждений и предприятий.

— Обращение в МУС — шаг в правильном направлении. Парадокс заключается в том, что Латвия входит в ЕС и НАТО, но при этом в стране нарушаются права национальных меньшинств. Западные страны, к сожалению, закрывают на происходящее глаза, так как Прибалтика — передний край борьбы с Россией, — пояснил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

В 2016 году в Латвии были также приняты поправки к закону об образовании, которые предусматривают возможность увольнения из учебных заведений «нелояльных стране» преподавателей. Сам термин «нелояльность» в документе прописан довольно расплывчато. Под этим, в частности, понимается формирование у учащихся «неправильного отношения к себе, другим, работе, природе, культуре, обществу и государству». Начальник полиции безопасности Нормунд Межвиетс после принятия закона заявлял, что его ведомство начало наблюдения наблюдение за учителями. Прежде всего, это касалось образовательных учреждений, связанных с организациями российских соотечественников, проживающих в Латвии.

По мнению автора обращения в международный суд, систематическое ущемление прав русских в Латвии можно квалифицировать как «преследование группы людей по политической, расовой, национальной, этнической, культурной и религиозной принадлежности».