Межрегиональный конкурс театрализованных сцен пройдет в Тамбове 30 июня. В мероприятии примут участие семь коллективов из Воронежской, Курской, Липецкой, Пензенской и Тамбовской областей.

Как сообщает «Тамбовский курьер», мероприятие представляет собой несколько театральных постановок длительностью 15 минут. Особенность этого конкурса в том, что он посвящен неофициальным символам России. Это может быть балалайка, гармонь, самовар, варежки, национальный костюм, пионерский горн и даже личности, прославившие Россию.

Конкурс проходит уже второй раз. В нем принимают участие самодеятельные коллективы и коллективы народного творчества.