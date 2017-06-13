Сотрудники муниципальных предприятий Архангельска приступили к цветочному оформлению города. Цветы в городе начали высаживать на этой неделе в связи с затянувшимися холодами в регионе.

Как сообщает News29, до конца месяца порядка 2,9 тыс. штук цветочной рассады планируется высадить в вазонах на улице Галушина, в микрорайоне лесозавода № 3 и на Краснофлотском острове. Помимо этого, возле администрации города и около памятников высадят виолы, петунии, бархатцы, цинерарии, бегонии и другие цветы.

Основные работы по обустройству клумб и созданию цветников в округах планируется завершить ко второй половине июня.