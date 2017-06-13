Минтранс РФ подготовил законопроект, возвращающий лицензирование всех видов перевозок автобусами. Об этом рассказал журналистам замминистра транспорта РФ Николай Асаул, передает ТАСС.

«Мы предлагаем лицензировать все виды автобусных перевозок. В настоящее время лицензированию подлежат только регулярные, городские и пригородные виды сообщения», — уточнил он.

По его словам, соответствующий законопроект уже находится в Государственной думе РФ и может быть принят уже осенью.

Замминистра напомнил, что наиболее резонансные аварии случаются на междугородних маршрутах. Среди наиболее частых причин: засыпание за рулем, погодные условия, нарушение скоростных режимов, нарушение правил дорожного движения и техническое состояние транспортных средств.

«Когда мы введем лицензирование, не сможет перевозчик выйти на маршрут, не получив лицензию», — подчеркнул Николай Асаул.