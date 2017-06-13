Лицензии на автобусные перевозки могут вернуться уже осенью
Минтранс РФ подготовил законопроект, возвращающий лицензирование всех видов перевозок автобусами. Об этом рассказал журналистам замминистра транспорта РФ Николай Асаул, передает ТАСС.
«Мы предлагаем лицензировать все виды автобусных перевозок. В настоящее время лицензированию подлежат только регулярные, городские и пригородные виды сообщения», — уточнил он.
По его словам, соответствующий законопроект уже находится в Государственной думе РФ и может быть принят уже осенью.
Замминистра напомнил, что наиболее резонансные аварии случаются на междугородних маршрутах. Среди наиболее частых причин: засыпание за рулем, погодные условия, нарушение скоростных режимов, нарушение правил дорожного движения и техническое состояние транспортных средств.
«Когда мы введем лицензирование, не сможет перевозчик выйти на маршрут, не получив лицензию», — подчеркнул Николай Асаул.