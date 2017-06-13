За два года страны, входящие в Евросоюз, смогли расселить на своей территории 20,9 тыс. мигрантов в рамках принятых в сентябре 2015 года квот на распределение 160 тыс. беженцев, которые на тот момент находились на территории Греции и Италии. Об этом сообщил во вторник, выступая в Европарламенте, еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

«По состоянию на 9 июня мы смогли расселить 20,9 тыс. человек. Процесс быстро ускоряется — за прошедшие месяцы 2017 года мы распределили 10,3 тыс. мигрантов, что больше, чем за весь 2016 год», — приводит слова Аврамопулоса ТАСС.

Расселение беженцев тормозится во многом из-за нежелания участвовать в этом процессе Польши, Венгрии и Чехии. За два года они приняли в общей сложности 12 переселенцев и теперь могут быть оштрафованы Еврокомиссией.

Между тем, по данным Евростата, число прибывших в Европу мигрантов только с начала 2015 года составило 3 млн человек.