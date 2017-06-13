Российский певец и композитор Вячеслав Малежик перенес инсульт. В ближайший месяц он не сможет выступать, сообщила концертный директор Малежика.

Ранее сообщения о том, что певец перенес инсульт, появились на его официальном сайте. Сам Малежик утверждает: прогнозы врачей не лишены оптимизма.

«Состояние изменяется в лучшую сторону. Он пытается ходить, хорошо говорит, но на гитаре, конечно, пока играть не может. В ближайший месяц он точно не сможет выступать», — сообщила концертный директор певца, передает «РИА Новости».

Накануне стало известно о госпитализации другого российского певца — лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева.