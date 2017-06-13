Известный скалолаз Ален Робер из Франции по кличке Человек-Паук, взобравшийся накануне на 116-метровое здание отеля Melia Barcelona Sky, будет оштрафован в Испании. Об этом сообщает местное издание Period. Покорение небоскреба в Барселоне Робер совершил на глазах у людей. Однако представители городской гвардии ждали нарушителя на крыше.

Man clings to skyscraper 100m above street https://t.co/jNhFv6pJbj — Alain ROBERT (@frenchspiderman) 13 июня 2017 г.

«Человека-паука» ожидает штраф, размер которого может составить от €100 до €600. Видео с покорением Аленом Робером небоскреба в Барселоне опубликовано в сети.

По словам Робера, риск является для него самым большим интересом в жизни. «Сегодня свободы становится всё меньше и меньше, а возможности потерять жизнь из-за террористов, например, больше. Возможно, иногда я перебарщиваю с экстримом, но это очень интересно», — цитирует телерадиокомпания «Мир» экстремала.

Напомним, Робер уже трижды покорял один из самых известных небоскребов Барселоны — башню Агбар высотой 145 м.

Робер, занимающийся восхождениями на высотные постройки по всему миру с 1994 года, совершил за 23 года около 130 подъемов на различные объекты, в том числе на самое высокое здание в мире — башню Бурдж-Халифа в Дубае.