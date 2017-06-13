Автомобилист из Нижегородской области подозревается в намеренном наезде на подростка, который его оскорбил.

По данным СУ СК РФ по Нижегородской области, инцидент произошел вечером 10 июня в поселке Первомайский Городецкого района. По версии следствия, 23-летний молодой человек, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21150, наехал на 16-летнего велосипедиста. После чего скрылся с места преступления.

Как передает НИА «Нижний Новгород», пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Сообщается, что между велосипедистом и подозреваемым произошел дорожный конфликт. Подросток оскорбил автомобилиста, который обогнал его на поселковой дороге.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.