Защитник ПСВ Эктор Морено, капитан сборной Мексики по футболу, стал игроком «Ромы». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Соглашение 29-летнего центрального защитника с клубом рассчитано на 4 года — до лета 2021 года, сообщает «Спорт-Экспресс». По словам Морено, он «рад присоединиться к «Роме», а также считает это важным шагом в своей карьере.

За голландский ПСВ игрок выступал в течение двух сезонов. В составе команды он стал чемпионом Нидерландов в 2016 году. Ранее он играл за голландский АЗ и испанский «Эспаньол» (2011–2015). Всего в активе футболиста 79 матчей, которые тот провел в составе сборной Мексики. К «Роме» он присоединится после завершения Кубка конфедераций-2017 в России, где выступит за национальную сборную.

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