ГМИИ имени Пушкина в последнее время всё чаще приглашает современных российских художников принять участие в выставочных проектах. Может показаться, что для музея, традиционно ассоциирующегося с западноевропейскими шедеврами, это странное направление. Однако мы уверены: классическое искусство, которым наполнены наши стены, должно находиться в постоянном диалоге с живым искусством сегодняшнего дня.

Яркий пример тому — наша выставка-интервенция Recycle Group, Homo Virtualis (она откроется на следующей неделе). Молодые российские художники Recycle разместили на территории музея свои инсталляции и объекты, которые посетителю на первый взгляд не покажутся необычными, он даже не заметит их. Но если взять в руки смартфон, то мы увидим совершенно новый мир.

Почему мы идем на такие эксперименты? Я убеждена, что традиционное искусство требует нового взгляда и небезразличного отношения того молодого зрителя, который уже мыслит при помощи другого визуального языка. Поэтому надо давать возможность увидеть классические шедевры с разных сторон и неожиданных точек зрения. Это чрезвычайно важно и для самого музея, который развивается как живой организм и требует живого движения.

Мы находим художников, которые с помощью современных инструментов высказываются о тех же вечных вещах, что и великие мастера прошлого, — о жизни, смерти, одиночестве, любви, взаимоотношениях с властью. Может быть, зрителю иногда непривычны эти инструменты. Но если то, что пытаются сказать художники (современные или жившие много столетий назад), трогает человека, пришедшего в музей, мне кажется, цель уже достигнута. Тогда он забывает, каким образом это показано, и в нем остается чувство, эмоция. Это самое важное.

Мы не разделяем художников на русских и зарубежных и работаем с теми мастерами, которые готовы вступить в этот диалог сегодня, сейчас, не боятся его и делают это талантливо. Но, с другой стороны, мне кажется особенно важным для всех российских музеев помнить о том, что у нас есть обязанность и ответственность перед искусством, рождающимся в России.

В каждой стране национальное искусство — важный предмет заботы всех институций: и государства, и музеев, и коллекционеров, и меценатов. Российские художники — это наше богатство. И мы должны дать им возможность стать большими мастерами, которыми мы потом будем гордиться, которые войдут в историю искусства. Мы не можем ограничить свою сферу влияния на культуру страны традиционным искусством. Мне кажется, что кредит доверия, который у нас есть, нужно использовать и для развития современного искусства. Это одна из миссий музея.

Не скрою, что даже среди сотрудников ГМИИ такая открытость к экспериментам современных художников поначалу вызывала непонимание. Смотрители были вообще не готовы к этому. У нас большой коллектив. Есть специалисты, которые занимаются Месопотамией, Античностью, Древним Египтом или старыми мастерами… И они не слишком осведомлены о том, что происходит в современном искусстве. Однако постепенно даже самые скептически настроенные коллеги изменили свое отношение.

Два года назад у нас проходила выставка Дмитрия Гутова. Он сделал инсталляции, связанные с рисунками Рембрандта. В первый момент все ужаснулись, когда на полу Итальянского дворика — сакрального места! — оказались груды металла. Тогда еще было непонятно, что это такое, как оно будет выглядеть в итоге. Но уже через неделю после открытия экспозиции и наши смотрители, и сотрудники отдела старых мастеров влюбились в проект, чем я чрезвычайно горда, потому что это говорит о том, что люди меняются, становятся терпимее к тому, что им кажется новым.

И в этом еще один важный смысл нашей работы с современным искусством. Сегодня для людей особенно важно не только в связи с искусством, но и вообще умение услышать, вести диалог, не впадать в истерику, когда ты чего-то не понимаешь, сталкиваешься с чем-то непривычным. Надо попытаться прислушаться к другому мнению. И помочь здесь может авторитет — человек или институция, которой мы доверяем. Это основа диалога. Музей как раз выступает в роли такого авторитета, берет на себя миссию учить общество диалогу (в широком смысле).

Автор — директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина