Следователи проверяют информацию о нападении волка на 11-летнюю девочку в Ногинском районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

О том, что на территории частного дома в поселке Обухово живет хищник, стало известно из сюжета, показанного на одном из центральных каналов. Журналисты рассказали, что волк якобы держит в страхе местных жителей и даже известны случаи нападения хищника на детей.

В следственный отдел по Ногинску поступило заявление местной жительницы о том, что 31 мая хищник напал на ее 11-летнюю дочь.

По итогам проверки следователи дадут оценку действиям владельца волка, а также должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.