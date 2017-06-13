Компания «МегаФон» восстановила сеть после сбоя связи, который произошел ранее.

«Сеть «МегаФона» восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20–30%», — сообщили «Известиям» в пресс-службе мобильного оператора.

В компании отметили, что голосовая связь, SMS и мобильный интернет работают в нормальном режиме.

Ранее абоненты «МегаAона» в Москве и ряде других регионов пожаловались на невозможность совершать звонки. Это уже второй сбой в работе компании за два месяца.