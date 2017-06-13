В ДТП под Новороссийском разбился насмерть известный скульптор, мастер монументальной скульптуры и автор памятника казаку-первопроходцу Александр Аполлонов.

Ему было 69 лет, сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, скульптор ехал в автомобиле как пассажир по трассе Краснодар–Новороссийск в Северском районе.

Сыновья мастера Иван и Петр рассказали, что встречный автомобиль вылетел на полосу, по которой ехала машина Аполлонова. Произошло лобовое столкновение, скульптор скончался на месте, водитель и вторая пассажирка госпитализированы с тяжелыми травмами.