Начальник отдела МВД России по району Крылатское города Москвы Михаил Фролов был отстранен от должности за невыполнение служебных обязанностей, правоохранитель не прибыл на место, где произошла перестрелка в ночь на 2 июня.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает во вторник РЕН ТВ,

Инцидент произошел в ночь на 2 июня рядом с улицей Крылатские Холмы. В результате конфликта от ранений скончались двое мужчин. Еще три человека находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».