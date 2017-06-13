Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что российская сторона сожалеет в связи с регистрацией в парламенте Молдавии законопроекта о запрете российских новостных программ на телевидении.

«Это вызывает чувство сожаления в связи с тем, что, по сути дела, речь идет об информационной блокаде своего собственного населения», — цитирует Карасина агентство «РИА Новости».

Он также назвал пустой болтовней публикации западных СМИ о причинах высылки российских дипломатов из Молдавии.

«Это пустая болтовня. Люди выполняли абсолютно понятные служебные обязанности, участвовали в двусторонних контактах по военной линии», — подчеркнул Карасин.

Ранее в молдавском парламенте был зарегистрирован законопроект Демократической партии по изменению и дополнению кодекса о телевидении и радио. Он подразумевает, в частности, исключение из эфира новостных программ, транслируемых из России.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал эту инициативу провокацией.