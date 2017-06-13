В пункте пропуска Шумилкино Печорского района не пустили в Псковскую область двух лам и пять альпака, прибывших из Латвии.

Причинами запрета ввоза животных на таможенную территорию Евразийского экономического союза стало отсутствие в ветеринарном сертификате Латвии информации о дате исследований на разные болезни. Кроме того, специалисты выявили несоответствие информации о грузоотправителе, указанном в разрешении Россельхознадзора, пишет Псковское агентство информации.

Специалисты ведомства оформили декларацию на запрет ввоза верблюдов и альпака.