Во вторник Еврокомиссия приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии за отказ стран соблюдать условие распределения по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

Как отмечается 13 июня в коммюнике ЕК, странам в течение последних месяцев неоднократно напоминали, что они не приняли ни одного человека.

«К сожалению, несмотря на неоднократные призывы, Чехия, Венгрия и Польша еще не предприняли необходимые действия», — говорится в сообщении.

В МИД Польши уже заявили, что готовы отстаивать в суде Европейского союза свое право не принимать беженцев.