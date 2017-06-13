Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновным в мошенничестве бывшего директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) генерал-полковника Александра Реймера и двух его подчиненных. Оглашение приговора растянется как минимум еще на сутки. По данным «Известий», приговор вынесут в среду или четверг. Александру Реймеру и его бывшим подчиненным грозят тюремные сроки от шести до девяти лет.

Вердикт с опозданием

Судья Елена Аверченко начала зачитывать приговор на час позже запланированного времени. Двое обвиняемых — Александр Реймер и Виктор Определенов — при доставке из СИЗО в суд задержались в пробках. В зал суда их ввели первыми, поместив на скамью подсудимых за решеткой. Первым делом сотрудники полиции защелкнули на руках подсудимых наручник.

Железные браслеты привели присутствующих родственников — это были дамы в годах — в легкое замешательство.

«Зачем они на людей наручники надели?» — переживали они. Адвокаты объяснили, что этого требует закон.

Николай Криволапов был доставлен в суд отдельно — он находится под домашним арестом. В зале суда ему досталось место рядом с адвокатами. Наручников на него не надевали.

Виновны в мошенничестве

«Александр Реймер, Николай Криволапов и Виктор Определенов признаны виновными в мошенничестве», — в начале заседания заявила судья Елена Аверченко.

После чего начала перечислять эпизоды, в совершении которых обвиняются подсудимые. Следствие утверждает, что Александр Реймер в 2010–2012 годах, действуя в составе организованной преступной группы, похитил средства, выделенные на изготовление электронных браслетов для граждан, находящихся под домашним арестом. На скамье подсудимых вместе с директором ФСИН находятся двое его подчиненных: бывший заместитель директора ФСИН Николай Криволапов и экс-директор государственного Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктор Определенов.

В чем обвиняются подсудимые

По данным следствия, не позднее чем в июне 2011 года осужденные создали фиктивную схему с подставным предприятием, которое якобы производило браслеты. Шесть лет назад Александр Реймер, как утверждает гособвинение, принял решение не проводить тендер на производство браслетов. Контракт на их изготовление браслетов он передал ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения связи ФСИН». Однако предприятие не имело необходимой производственной базы и квалифицированного персонала для того, чтобы наладить производство.

Поэтому Александром Реймером было выбрано для производства электронных браслетов ООО «НПФ «Мета» из Самары.

Браслеты, позволяющие контролировать нахождение граждан в квартире, закупались ФСИН по 108 тыс. рублей за штуку, хотя их изготовление обходилось в 19 тыс. рублей. За устройства, позволяющие контролировать перемещения арестованных за пределами дома, ФСИН платило 128 тыс. рублей. Цены устанавливались подсудимыми.

Бывший гендиректор ООО НПФ «Мета» Николай Мартынов в рамках соглашения о сотрудничестве со следствием дал показания, что за заключение договоров на производство браслетов Александр Реймер требовал от него откаты в 10% от общей суммы заказа. В частности, Николай Мартынов рассказал, что он передал директору ФСИН в его кабинете 140 млн рублей наличными. Сейчас Николай Мартынов — а его дело рассматривалось отдельно — отбывает наказание: 3 года и 8 месяцев. Он единственный из фигурантов дела, кто признал свою вину.

Гособвинение доказало, что Александр Реймер, Николай Криволапов и Виктор Определенов создали преступную схему, используя которую, похитили 2,7 млрд рублей.

Они обвиняются по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в составе организованной группы в особо крупном размере».

Что грозит обвиняемым

Обвинение потребовало для Александра Реймера девять лет общего режима. Кроме того, Александра Реймера могут лишить звания генерал-полковник и госнаград. Он был награжден орденом Почета, медалями «За безупречную службу» трех степеней и «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Александр Реймер также должен заплатить штраф 1 млн рублей.

Для Николая Криволапова гособвинение потребовало 6 лет лагерей и штраф в размере 800 тыс. рублей. Для Виктора Определенова — 7 лет. Обвиняемые не признали своей вины. Их защита настаивает на том, что цену браслетов назвать завышенной нельзя, так как их российских аналогов не было. По словам адвокатов, место преступление не было установлено, а обвинение — надуманно. Они считают, что оценивал ущерб эксперт, не разбирающийся в соответствующей технологии.