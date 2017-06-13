Ученые Северо-Восточного федерального университета совместно с коллегами из южнокорейского института Sooam Biotech Research Foundation смогли воссоздать клон 12-летнего кобеля якутской охотничьей лайки, сообщает пресс-служба университета.

Передача двух клонированных щенков делегации Якутии состоялась в южнокорейской столице Сеуле.

Научное исследование проводится в рамках проекта по изучению генетики аборигенной якутской лайки для воспроизводства породы.

«Щенкам лишь несколько месяцев», — пояснила ведущий научный сотрудник международного центра коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» научно-исследовательского института прикладной экологии Севера СВФУ Лена Григорьева.

Клонированным щенкам дали якутские имена — Бэлэх и Кэрэчээне.

Сотрудники университета рассказали, что они прошли вакцинацию, активны, их поведение соответствует нормам развития. Специалисты отмечают у щенков-клонов высокую способность к обучению и коммуникации.