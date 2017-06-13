Власти Северной Кореи приняли решение освободить студента из США Отто Фредерика Вомбиера, которого ранее суд приговорил к 15 годам лишения свободы

Как сообщило агентство AP со ссылкой на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сейчас Вомбиер уже на пути в Штаты.

Напомним, в прошлом году Верховный суд КНДР приговорил студента к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Американец был обвинен в попытке «подорвать единство корейского народа».