В Екатеринбурге может прекратить существование музей известного писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Старинный особняк XIX века находится под угрозой из-за строительства жилого квартала.

Как сообщает ИА «Ура.Ру», городские власти готовятся принять решение о сносе комплекса зданий бывшего приборостроительного завода, а на его месте хотят построить новый квартал. Таким образом, исчезнут хозяйственные постройки музея, расположенные в здании завода и в стеклянном переходе между корпусами. Кроме того, к разрушению старинного здания могут привести строительные работы, которые будет вестись в непосредственной близости от него.

Впрочем, по словам Натальи Смирновой, директора Объединенного музея писателей Урала, куда входит и музей Мамина-Сибиряка, опасения общественности напрасны, поскольку этот дом – памятник федерального значения. Кроме него предметами охраны являются ворота и дворик музея.