На реконструкцию бульвара Гоголя в столице Удмуртии будет направлено 44 млн рублей. В Ижевске реализуется программа «Городская среда», все работы в рамках которой в 2017 году обойдутся в 395 млн рублей.

Задача проекта — создать комфортные условия для жителей, пишет ИА «Сусанин». В 30 населенных пунктах республики за текущий год будет обновлено 312 дворов.

Также власти будут работать над составлением списка объектов на последующие годы. Новые пункты программы будут утверждаться после консультаций с общественниками.