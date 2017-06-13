Россиянин Роман Калашников, задержанный в Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков, открыл в тюрьме на Бали собственный ресторан. Об этом житель Сургута написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Во время нахождения в тюрьме Калашников, который в Сургуте работал поваром, собственный ресторан открыл совместно с заключенным из Германии. Как он отметил на своей странице в соцсети, каждый день они продают «по 15–20 порций вкусных и красивых блюд». Ежедневная прибыль на двоих составляет 100–500 рублей, сообщает сайт НТВ.Ru. Россиянин отмечает, что работа интересная, но требует много времени. Однако «коллеги» продолжают налаживать «организацию рабочего процесса». По словам Калашникова, в первую неделю ресторан радовал заключенных французским омлетом с карамелизованным луком, тостами, томатами, а также салатом из свежих овощей с майонезом собственного приготовления. Также в меню была яичница-глазунья с куриными сосисками, тосты, блинчики, немецкие колбаски, сандвичи, котлеты под названием «Из России с любовью» из говядины с тушеной капустой.

Калашников был задержан в аэропорту острова Бали в конце 2016 года по обвинению в контрабанде марихуаны. По данным правоохранителей, россиянин привез в тюбиках из-под зубной пасты 3 кг гашиша из Непала. Приговор Калашникову вынесут 19 июня.