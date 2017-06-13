В Нижегородской области с 7 по 9 июля открывается фестиваль Alfa Future People. Этот фестиваль посвящен современной музыке и технологиям. В этом году в честь 60-летия запуска первого спутника Земли главной темой будет эволюция и развитие человечества.

Как рассказывает ИА «НьюсНН», в этот раз на фестивале впервые будет представлен легендарный тренажер-стимулятор корабля «Союз». Каждый желающий сможет его изучить и попробовать себя в роли космонавта. На специальных мастер-классах посетители смогут собрать своего собственного робота, а также поиграть в интеллектуальные игры с уже действительными роботомашинами.

На фестивале будет представлен уникальный объект — биопринтер, который предназначается для печати живых тканей в космосе. Так как в этом году вся выставка будет посвящена космической тематике, многие экспонаты будут представлять собой различные достижения в сфере нанотехнологий, применимые в космосе. Яркий пример — экзоскелет, который будет представлен в различных модификациях.

Для любителей гаджетов будет открыта отдельная зона. Вместе со многими интересными экспонатами здесь будет представлен робот-чемодан, который может следовать за своим хозяином посредством ультралегких встроенных двигателей.

В рамках фестиваля запланированы выступления и мастер-классы топовых спикеров из сфер технологий, бизнеса и культуры.