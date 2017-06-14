Сборы денег на различные нужды для школ в среднем обходятся семейному бюджету в 5320 рублей ежегодно. Чаще всего деньги собирают на ремонт и содержание класса, школьное питание, экскурсии и подготовку к праздникам. При этом более трети родителей относятся к таким взносам отрицательно, но деньги сдают, чтобы не создавать конфликтную ситуацию, которая может навредить ребенку. К таким выводам пришли аналитики «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) и фонда «Национальные ресурсы образования». Они провели мониторинг доступности и качества школьного образования.

Исследование проводилось в мае этого года, в нем приняли участие более 2 тыс. респондентов из 82 регионов. Абсолютное большинство опрошенных (82%) подтвердили, что в школах, где учатся их дети, собирают деньги на различные нужды. Об отсутствии такой практики заявили чуть более 12%.

По словам родителей, в среднем за учебный год они отдают 5320 рублей на различные потребности школы и класса. В отдельных случаях сумма доходит до 50 тыс. рублей. Более 63% респондентов указали, что деньги собирают на содержание класса (покупку штор, мебели), далее идут траты на школьное питание — 60%. О сборах на ремонт школы рассказали 57% опрошенных. Столько же (58%) отдают средства на участие в конкурсах и экскурсиях. На покупку расходных канцелярских материалов приходится сдавать деньги 51% родителей, на охрану — более 40%.

Более трети (36%) родителей относятся к практике сбора денег в школе скорее отрицательно, но сдают, чтобы не выглядеть белой вороной и не создавать конфликтную ситуацию. Еще 6% родителей — резко отрицательно.

Эксперты ОНФ отмечают, что родители не обязаны содержать школы. Любая дополнительная плата может быть только добровольной.

— Такие взносы могут быть двух видов: за дополнительное образование и как благотворительность. Деньги должны быть переведены безналично на счет школы. А благотворительный взнос не может превышать 3 тыс. рублей, в противном случае желающему внести значимое пожертвование следует заключить со школой письменный договор, — сказал независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин. — Оговаривать размер благотворительного взноса также запрещено. Это может быть расценено как давление на родителей и является нарушением закона.

По данным мониторинга, о порядке и условиях внесения пожертвований и взносов на нужды школы известно только 36% опрошенных — они сообщили, что с соответствующим регламентом их ознакомили в учебном учреждении. Еще 9% родителей узнали о порядке внесения пожертвований на школьном сайте. Не обладают такой информацией почти половина опрошенных.

— Родители должны знать, на что сдают деньги и как можно ознакомиться с отчетом об израсходованных средствах, — сказала «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

По ее словам, недопустимо, когда, например, деньги собираются на кружок, финансирование которого уже осуществляется государством.

— При этом школу нельзя оставлять один на один с проблемой нехватки парт, штор, расходных материалов, необходимых для образовательного процесса, не говоря уже о нехватке средств на ремонт. Сегодня каждый десятый родитель сообщает, что здание школы, в котором учится ребенок, требует капитального ремонта. Здания некоторых школ родители готовы признать аварийными, — сообщила депутат.

Эксперты ОНФ отметили, что в декабре 2016 года активисты выявили случаи сдачи в эксплуатацию зданий с серьезными нарушениями — некачественными стеклопакетами, отсутствием доступной среды.

Еще одной серьезной проблемой для родителей остается обеспеченность учебниками — в среднем на покупку школьной литературы семья тратит около 2,5 тыс. рублей.

Всего 6% родителей указали, что их ребенок получает все учебники и рабочие тетради бесплатно. Более 10% семей приходится покупать большую часть или всю литературу. 61% родителей приобретает рабочие тетради и дидактические материалы.

Аналитик Борис Деревягин напомнил, что школа обязана предоставить всё, от учебных материалов и учебников до оборудованных кабинетов, за счет государственного и регионального бюджетного финансирования. Но бесплатно можно получить только те учебники, которые включены в федеральный перечень. Обучение по другой литературе за пределами школьной программы не обеспечивается бюджетными ассигнованиями.