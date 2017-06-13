Путин поручил кабмину завершить разработку актов по запрету ввоза сельхозпродукции
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 августа текущего года подготовить нормативные правовые акты, направленные на запрет ввоза на территорию страны запрещенной плодово-овощной продукции. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.
«Завершить разработку нормативных правовых актов, направленных на пресечение ввоза на территорию Российской Федерации плодово-овощной продукции, в отношении которой установлены запреты и ограничения», — говорится в поручении.
Президент поручил кабинету министров установить нормы по показателям самообеспеченности по основным группам плодово-овощной продукции. Показатели должны быть взаимосвязаны с государственной программой развития сельского хозяйства, а также учитывать рациональные нормы потребления пищевых продуктов в соответствии с требованиями здорового питания.
Правительству поручено также обеспечить производителей сельскохозяйственной продукции отечественными семенами в приоритетном порядке, технологическим оборудованием и материалами при принятии решений об оказании господдержки.
По основным видам овощной продукции кабмин должен обеспечить также статистический учет семенного и посадочного материала, а также мощности для хранения и переработки продукции, передает «ТВ Центр».