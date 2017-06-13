Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 августа текущего года подготовить нормативные правовые акты, направленные на запрет ввоза на территорию страны запрещенной плодово-овощной продукции. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

«Завершить разработку нормативных правовых актов, направленных на пресечение ввоза на территорию Российской Федерации плодово-овощной продукции, в отношении которой установлены запреты и ограничения», — говорится в поручении.

Президент поручил кабинету министров установить нормы по показателям самообеспеченности по основным группам плодово-овощной продукции. Показатели должны быть взаимосвязаны с государственной программой развития сельского хозяйства, а также учитывать рациональные нормы потребления пищевых продуктов в соответствии с требованиями здорового питания.

Правительству поручено также обеспечить производителей сельскохозяйственной продукции отечественными семенами в приоритетном порядке, технологическим оборудованием и материалами при принятии решений об оказании господдержки.

По основным видам овощной продукции кабмин должен обеспечить также статистический учет семенного и посадочного материала, а также мощности для хранения и переработки продукции, передает «ТВ Центр».