Полиция проверяет информацию о стрельбе возле банка в 1-м Казачьем переулке, но пока соответствующих заявлений, а также информации о пострадавших в полицию не поступало, сообщили «Известиям» в ГУ МВД по Москве.

«В полицию поступило сообщение о стрельбе — 1-й Казачий переулок, дом 11/2. На месте происшествия работает оперативная группа. В настоящее время с заявлениями в полицию никто не обращался, информации о пострадавших не поступало. Сейчас устанавливаются все обстоятельства — было ли там вообще что-то или не было», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что у здания банка в Казачьем переулке произошла перестрелка, двое вооруженных людей скрылись с места происшествия.