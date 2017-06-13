Россия выкупит у израильской стороны историческое Елизаветинское подворье. Об этом на встрече с учащимися и выпускниками Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия заявил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

По его словам, сейчас здание бывшего подворья затянуто в колючую проволоку и там находится тюрьма, в которой израильтяне содержат палестинцев.

«Эта одна из тех новых задач, которые появились перед нами», — добавил Сергей Степашин.

В начале июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с председателем ИППО Степашиным призвал его продолжать работу по возвращению российской собственности за рубежом.