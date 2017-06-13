Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своем детстве и о том, куда мечтал пойти работать в юношестве.

«Моя мама не работала на фабрике, а отец работал на заводе, он был механиком, — рассказывает глава государства. — Я у них был поздний ребенок, они до этого потеряли двух детей — одного из них во время войны, во время блокады в Ленинграде».

Владимир Путин окончил школу в 1970 году и поступил на международное отделение юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ). Путин рассказал, что благодаря программе распределения он попал в КГБ.

«Но я хотел там работать. Больше того, я поступил на юридический факультет именно потому, что хотел работать в КГБ», — рассказал президент режиссеру.