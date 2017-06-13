В Госдуме хотят законодательно ограничить предельно допустимое число домашних животных в квартире, об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

«Есть крайность, когда есть 50 животных, проживающих в одной квартире, что нарушает права других жителей. Будут разработаны нормы подзаконными актами, это будут ветеринарные нормы, которые определят, например, что кошке необходимо такое-то количество квадратных метров», — цитирует ТАСС слова Панова.

Также он отметил, что благодаря таким нормам будет возможно подсчитать максимальное количество кошек и собак, которые могут находиться в квартире.

Помимо этого, в законопроекте будут прописаны нормы лицензирования зоопарков, дельфинариумов и океанариумов. Впервые будет обозначен правовой статус приютов для животных, а у волонтеров появится право контролировать их работу.

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» был принят в первом чтении еще в 2011 году. Планируется, что второе, основное чтение состоится через неделю.