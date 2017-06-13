Американский президент Дональд Трамп потребовал извинений от журналистов, распространяющих «фейковые новости». Об этом он написал во вторник, 13 июня, в своем аккаунте в Twitter.

«Беспрецедентно высокий уровень фейковых новостей. Где извинения за все эти ложные истории?» — написал президент США.

Fake News is at an all time high. Where is their apology to me for all of the incorrect stories??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2017

Трамп неоднократно критиковал СМИ за предвзятое к нему отношение и придуманные новости о нем. В конце апреля 2017 года Трамп заявил, что в его рекордно низком рейтинге виновны «фейковые СМИ», которые негативно настроены и сообщают гражданам неточную информацию.