Около 400 тыс. деревьев и кустарников высадят в столице осенью 2017 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы.

Высадка будет проводиться в рамках акции «Миллион деревьев», а также других городских программ. Согласно результатам голосования в системе «Активный гражданин», во дворах должны высадить 3 тыс. деревьев и 110 тыс. кустарников. Также должны высадить 2,8 тыс. деревьев и 22 тыс. кустарников взамен утраченных зеленых насаждений. Помимо этого, 27 тыс. новый деревьев высадят взамен поваленных в результате шквала, который обрушился на Москву 29 мая, сообщает сетевое издание m24.ru. Всего в столице появится больше 69 тыс. новых деревьев и 310 тыс. кустарников.