Басманный суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела против экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, бывшего владельца птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша и руководителя телеканала «Регион 12» Наталии Кожановой. Таким образом, ходатайство защитников обвиняемых было отклонено. Впрочем, по словам адвоката Игоря Трунова, сегодняшнее решение будет опротестовано в вышестоящей инстанции.

Маркелова, Криваша и Кожанову обвиняют по статьям «Получение взятки», «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Следствие установило, что экс-глава Марий Эл через Кожанову получил от Криваша взятку в размере более 235 млн рублей. Это была плата за покровительство и содействие при выплате субсидий на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Между тем адвокаты утверждали, что деньги лично бизнесменом или через посредника не передавались, а фабрика участвовала в госпрограмме на общих основаниях и в строгом соответствии со всеми предъявляемыми требованиями, уточняет ИА «МариМедиа».

Напомним, 6 апреля президент РФ подписал указ об уходе Леонида Маркелова с поста главы Марий Эл по собственному желанию. Сам он был арестован 14 апреля по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.