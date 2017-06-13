Белоруссия опасно зависит от российского импорта газа и нефти. Об этом заявил вице-премьер республики Владимир Семашко, передает «РИА Новости».

«У нас опасная зависимость, пускай и с дружественной нам страной. 95% энергоресурсов для собственных нужд мы поставляем оттуда», — пояснил он.

По мнению Владимира Семашко, в скором будущем произойдет сильный рост цен на природный газ и уйти от подобных рисков поможет Белорусская АЭС, которая возводится сейчас по российскому проекту.

Строительство станции проходит рядом с городом Островец в 50 км от Вильнюса. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.