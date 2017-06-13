Приволжское следственное управление на транспорте СКР начал проверку после травмирования электрическим током 16-летней девушки. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

По предварительной информации, днем 12 июня на станции Янаул школьница залезла на крышу грузового поезда, чтобы сфотографироваться. Она получила удар электрическим током в 27 тыс. вольт. С ожогами 90% тела пострадавшую доставили в больницу. Сейчас за жизнь девушки борются врачи. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, передает ИА «Башинформ».

Следствие будет ходатайствовать об усилении мер безопасности на станции и оснащении территории камерами видеонаблюдения, передает «Федеральное агентство новостей».