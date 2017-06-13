Следователи выясняют обстоятельства гибели девятилетнего мальчика в Правоегорлыкском канале Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, накануне школьник вместе с другом приехали на велосипедах из города Изобильный в соседний поселок, чтобы искупаться в Правоегорлыкском канале. Во время купания в водоеме одного из мальчиков унесло течением. Тело пропавшего ребенка и его велосипед водолазы обнаружили к обеду вторника, сообщает NewsTracker.

По факту произошедшего назначена доследственная проверка, выясняются все обстоятельства трагедии. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.