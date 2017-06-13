В Москве полиция задержала 29-летнего мужчину, бросившего во время массовых мероприятий 12 июня петарду в толпу.

«Накануне сотрудниками полиции задержан молодой человек, 1988 года рождения. Он бросил в толпу участников несанкционированной акции на Тверской улице петарду», — сказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице, передает ТАСС.

В отношении нарушителя заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Он находится под подпиской о невыезде.