Полиция задержала хулигана, бросившего петарду в толпу на Тверской
В Москве полиция задержала 29-летнего мужчину, бросившего во время массовых мероприятий 12 июня петарду в толпу.
«Накануне сотрудниками полиции задержан молодой человек, 1988 года рождения. Он бросил в толпу участников несанкционированной акции на Тверской улице петарду», — сказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице, передает ТАСС.
В отношении нарушителя заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Он находится под подпиской о невыезде.